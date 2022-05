Kanuisti na Slovaškem brez ekipnih medalj, trije v posamičnih polfinalih RTV Slovenija Drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah na Slovaškem so bili na vrsti ekipne kanuistične tekme in kvalifikacije posamičnih. V ekipni konkurenci so Slovenci ostali brez medalj, med posamezniki pa so si trije priborili nastope v polfinalu.

