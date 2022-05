Slab dan slovenskih kajakašev v uvodu EP Dnevnik Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju v slovaškem Liptovskem Mikulašu se za slovenske tekmovalce ni začelo najboljše. Na ekipnih tekmah kajakašev so ostali brez kolajne, fantje so bili enajsti, dekleta pa šesta, v polfinale v posamični konkurenci pa...

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Matjaž Kek

Kaja Juvan

Tadej Pogačar