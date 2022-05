Edmonton z zaključnim ploščkom, nadaljuje se tudi boj na vzhodu SiOL.net V hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji za konferenčne finale. V noči na petek bodo vstopnico za finale lovili hokejisti Edmontona, ki bodo gostovali pri Calgaryju. Oilers so po štirih tekmah v seriji v vodstvu s 3:1 v zmagah. Na sporedu bo tudi obračun med ekipama Carolino Hurricanes in New York Rangers, ki se bosta pomerili za tretjo zmago.

Oglasi Omenjeni New York

NHL Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Matjaž Kek

Kaja Juvan

Tadej Pogačar