Boston na krilih odličnega Tatuma do odločilne zmage v Miamiju 24ur.com Košarkarji Boston Celtics so zmagovalci finala vzhodne konference in se bodo za naslov prvaka severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA pomerili z Golden State Warriors. Kelti so na odločilni sedmi tekmi v boju na štiri zmage na Floridi s 100:96 premagali Miami Heat in napredovali s 4:3.

