Rusija povečuje ognjeno moč. Vojska vstopila v Severodoneck. #vŽivo SiOL.net 94. dan vojne v Ukrajini. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Zahod Rusiji napovedal popolno vojno. Guverner Luganska je sporočil, da so ruske sile vstopile v Severodoneck in dodal, da se bodo branilci morali umakniti. Rusija je sporočila, da so zavzeli strateško pomembno mesto Liman v regiji Doneck. Ukrajinski jedrski inšpektorat je Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) obtožil, da je podlegla ruski propagandi.

