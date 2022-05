Tako izgleda bojišče v Donbasu Nova24TV Ruske sile krepijo ofenzivo na vzhodu Ukrajine, razmere v regijah Lugansk in Doneck pa so izjemno težke, je v petkovem večernem videonagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska brani državo z vsemi razpoložljivimi sredstvi, Kijev pa bo storil vse za obrambo Donbasa, je zatrdil. “Razmere v Donbasu so zelo, zelo težke,” je dejal Zelenski in dodal, da varujejo svojo ...

