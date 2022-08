Za spremljanje košarice cen osnovnih živil prispele tri ponudbe RTV Slovenija Na javno naročilo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izbiro izvajalca spremljanja in primerjave maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih so prispele tri ponudbe.

