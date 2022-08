“Z zeleno barvo se Krasa ne da pobarvati” Primorske novice “Lesna biomasa, ki so jo posekali, se hitro suši in predstavlja novo netivo za morebitne nadaljnje požare,” je včeraj pojasnil v. d. direktorja Zavoda za gozdove Janez Logar. Skupaj s Slovenskimi državnimi gozdovi v teh dneh na Krasu spravljajo posekana in požgana drevesa na največjem slovenskem požarišču in jih spreminjajo v sekance, ki jih bodo prodali, izkupiček pa dali lastnikom.

