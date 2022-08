Pred štirinajstimi leti Putin s petdnevnim “blitz-kriegom” okupiral del Gruzije, okupacija še vedno traja Demokracija Piše: C. R. Danes mineva 14 let od začetka petdnevne vojne, v katero sta se leta 2008 zapletli Rusija in Gruzija zaradi separatističnih gruzijskih republik Abhazija in Južna Osetija, poroča STA. V luči ruske invazije na Ukrajino je vprašanje samooklicanih proruskih republik v Gruziji znova aktualno, gruzijske oblasti pa pozivajo h koncu okupacije na miren način. No, realno gledano je Putinova Rus

Sorodno







Oglasi