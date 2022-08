Na Finskem zaradi vojne v Ukrajini beležijo rekordno število beguncev. Njihovo število je preseglo dosedanji rekord, ki so ga zabeležili na vrhuncu begunske krize leta 2015, so danes sporočile finske oblasti. Finska služba za priseljevanje je sporočila, da so do 4. avgusta zaradi ruskega napada na Ukrajino prejeli 35.074 prošenj za azil, od katerih so jih odobrili že skoraj 33.300. V državo se je ...