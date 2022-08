FOTO: Ukrajina preprečila domneven poskus atentata na obrambnega ministra Maribor24.si Ukrajinska obveščevalna služba SBU je danes sporočila, da je aretirala domnevna ruska agenta, ki naj bi načrtovala atentat na obrambnega ministra Oleksija Reznikova in vodjo vojaške obveščevalne službe Kirila Budanova, poroča francoska tiskovna agencija AFP. SBU je na Telegramu objavila videoposnetek, na katerem je videti, kako so ukrajinske sile obvladale in aretirale dva moška v civilnih oblačil ...

