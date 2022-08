V Nemčiji potrjen prvi primer opičjih koz pri otroku Dnevnik V Nemčiji so potrdili prvi primer opičjih koz pri otroku v državi, so danes sporočili z nemškega inštituta za javno zdravje Robert Koch (RKI). Pojasnili so, da se je okužila štiriletna deklica iz mesta Pforzheim na jugozahodu Nemčije.

