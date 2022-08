Spodbudnejši podatki: toliko okužb so potrdili v torek SiOL.net V torek so v Sloveniji ob 638 PCR-testih in 5.328 hitrih antigenskih testih potrdili 1.714 okužb s koronavirusom. To je manj kot prejšnji torek, ko so potrdili 1.770 primerov okužbe.

Sorodno

































































































































































































































































































Oglasi