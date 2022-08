V Nemčiji odkrili prvi primer opičjih koz pri otroku RTV Slovenija V Nemčiji so potrdili prvi primer opičjih koz pri otroku v državi, so sporočili z nemškega inštituta za javno zdravje Robert Koch (RKI) in pojasnili, da se je okužila štiriletna deklica iz mesta Pforzheim na jugozahodu Nemčije.

Sorodno































Oglasi Omenjeni MMC

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Primož Roglič

Borut Pahor