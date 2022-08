V nedeljo potrdili 477 okužb, devet manj kot pred tednom dni Dnevnik V nedeljo so v Sloveniji ob 385 PCR-testih in 1.687 hitrih antigenskih testih potrdili 477 okužb s koronavirusom. To je manj kot prejšnjo nedeljo, ko so potrdili 486 primerov.

