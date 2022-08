Divja tekma v Zagrebu, Karničniku rdeč karton, Ante Šimundža brez lige prvakov SiOL.net Zaradi evropskega superpokala, v katerem se bosta v sredo na Finskem za lovoriko udarila Real Madrid in Eintracht Frankfurt, bodo vse kvalifikacijske tekme za ligo prvakov odigrane že danes. Ante Šimundža je z bolgarskim prvakom Ludogorcem gostoval v Zagrebu in se v ponovnem obračunu nekdanjih trenerjev Maribora poskušal maščevati soimenjaku Anteju Čačiću, a mu je spodletelo, Zagrebčani so zmagali...

