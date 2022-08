Konec sanjskega niza Olimpije in Alberta Riere? SiOL.net Ljubitelji prvoligaškega nogometa bodo znova spremljali razpotegnjen krog. Začel se bo zvečer z dvobojem med Radomljami in Taborom, končal pa šele v ponedeljek v Novi Gorici. V soboto bosta za veliki derbi 6. kroga poskrbela Koper in vodilna Olimpija, pred tem bo Mura gostovala pri Bravu, v nedeljo pa bo Damir Krznar prvič vodil Maribor v 1. SNL. V Ljudski vrt prihaja Celje.

Sorodno









































Oglasi