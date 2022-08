Slovenska odbojkarska reprezentanca je domače svetovno prvenstvo v Ljubljani začela z zmago proti Kamerunu s 3:0 (19, 23, 21). V skupini D varovance romunskega stratega Gheorgheja Cretuja čakata še nedeljski obračun proti Franciji in torkov proti Nemčiji. Slovenski odbojkarji so za uvod v SP upravičili vlogo favoritov in slavili proti lani drugouvrščeni reprezentanci afriškega prvenstva. Čeprav so ...