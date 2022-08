Zmaga je, a ...: Ne vem, ali smo bili v kakšnem elementu takšni, kot znamo biti SiOL.net "Malo atipično je bilo igrati s takšno reprezentanco, takšnih servisov in napada ne doživiš ravno vsak dan, šli so na polno, žoga je bila vsepovsod, ni bila kontrolirana, tako da je bilo zelo težko igrati. Videlo se je, da nismo bili pravi, a pomembna je zmaga. Do tekme s Francijo bo treba popraviti vse," je po uvodni zmagi svetovnega odbojkarskega prvenstva nad Kamerunom dejal libero Jani Kovačič.

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Francija

Italija

Jani Kovačič

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tina Šutej

Tim Gajser

Jani Kovačič