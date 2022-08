VIDEO: Ministrica Asta Vrečko o aferi Smodej Lokalec.si Policija še vedno izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Še vedno sicer niso prejeli nobene prijave oškodovanke, v aferi Smodej. Na dogajanje se je za našo televizijo odzvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je v izjavi za medije izrazila ničelno toleranco do te problematike, tudi v kulturi, ter ...

Sorodno













































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tina Šutej

Tim Gajser

Jani Kovačič