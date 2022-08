Liter dizla zunaj avtocest od torka dražji za dobrih 12 centov Družina

Najvišji dovoljeni drobnoprodajni ceni dizla in 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina izven avtocestnega križa bosta od jutri, 30. avgusta, do vključno ponedeljka, 12. septembra, znašali 1,767 evra za liter dizelskega goriva in 1,491 evra za liter 95-oktanskega bencina. To pomeni, da bo dizelsko gorivo dražje za dobrih 12 centov, cena 95-oktanskega bencina pa ostaja skoraj povsem enaka....

