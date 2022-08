Piše: Sara Kovač (Nova24TV) V največji vladni stranki Gibanje Svoboda so na 11 ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade na zaupanje zaposlili 25 oseb – medtem ko so jih v stranki SD na svojih štirih ministrstvih zaposlili kar 23. Večina seveda prihaja iz njihovih strankarskih vrst, med njimi tako na primer najdemo glavnega ideologa Jerneja Štromajerja, sina nekdanjega generalnega direktorja Po ...