Prevažajo sodnike in so nepogrešljivi ob robu igrišča 24ur.com Da na tekmah svetovnega prvenstva v odbojki vse teče gladko, poleg zaposlenih v Stožicah skrbi tudi več kot 100 prostovoljcev. Večina jih je mladih, je pa v ekipi tudi nekaj upokojencev, ki so želeli biti del tega velikega dogodka. Njihove naloge so zelo raznovrstne, od pobiranja žog ob igrišču do prevažanja sodnikov. In čeprav so delovniki v Stožicah kdaj dolgi in naporni, se vsako prvenstvo rad...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Športno trgovski center Stožice Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić

Primož Roglič