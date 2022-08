Bose nogice v natikačih in fantje iz Lukovice, ki jih čez 10 dni ne bo doma 24ur.com Tokrat začnimo na koncu. Na oder so drug za drugim capljali pari natikačev. Nosili so jih slovenski odbojkarski reprezentanti, ki so (nenačrtovano) prišli pozdravit zveste navijače kar izpod prhe. Tiste, ki so jim uro in pol pred tem zaploskali ob prepričljivi zmagi nad Nemci. Tiste, ki so tri ure prej v razprodanih Stožicah vzneseno peli Zdravljico in jih ponesli stopničko višje na svetovnem prv...

