“Primerneje bi bilo, da se Blair dobi s Putinom in mu pojasni, kako dosežeš, da ilegalna agresija postane legalna” – Bogdan Biščak kritično o Tonyu Blairu in BSF, ki je po Biščaku “mehurček enako mislečih, ki ponavljajo 1000X prežvečene fraze in trepljajo eden drugega po rami… “ topnews.si Ruska agresija na Ukrajino je nesprejemljiva in šokantna, a je povezala Evropo, katere del je tudi Velika Britanija, je danes na Blejskem strateškem forumu (BSF) dejal nekdanji britanski premier Tony Blair. Pred Evropo so težki časi, v katerih bo enotnost Zahoda zelo pomembna, politični voditelji pa bodo morali ponuditi jasne odgovore. Letošnji @BledStratForum še en […]...

