BSF: prihodnost Evrope in evropske soseščine, zlasti Zahodnega Balkana Družina Na BSF nadaljevanje razprav o prihodnosti Evrope sredi vojne vihre in kriz Blejski strateški forum (BSF) se bo danes nadaljeval z razpravami o prihodnosti Evrope in evropske soseščine, zlasti Zahodnega Balkana. Na vrsti bodo tudi bolj gospodarske teme, vključno z zdaj že tradicionalnim panelom o turizmu. Govora bo še o prehranski varnosti, podnebnih spremembah in tudi o boju proti dezinformacijam...

Sorodno













































































































































































Oglasi