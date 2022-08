Nastop in dvostranska srečanja državnega sekretarja Štucina na Blejskem strateškem forumu Vlada RS Državni sekretar Marko Štucin je v okviru 17. Blejskega strateškega foruma nastopil na enem od panelov glede prihodnosti EU in na njem v luči aktualnih izzivov posebej izpostavil pomen nadaljnje krepitve odpornosti Unije. Zavzel se je za gradnjo stabilne in varne EU, temelječe na skupnih vrednotah.

Sorodno















































































































Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Anže Logar

Zoran Janković