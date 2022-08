Na Bledu tudi o razogljičenju in podnebnih pogajanjih Energetika.NET Za Slovenijo je zeleni prehod pomembna politična prioriteta, zlasti v kontekstu trenutne geopolitične situacije, je na enem od panelov v okviru Blejskega strateškega foruma izpostavil minister za okolje in prostor Uroš Brežan. Gospodarski minister Matjaž Han pa je izpostavil nujnost pospešitve zelenega in digitalnega preboja slovenskega gospodarstva.

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni Matjaž Han Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Aljaž Bedene

Tamara Zidanšek

Kaja Juvan