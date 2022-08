Manjka nam najmanj 1000 učiteljev, lahko bi upadla kakovost izobraževanja 24ur.com Po dveh letih, ki ju je zaznamovala epidemija covida-19 in tudi zapiranje šol, si zaposleni v vzgoji in izobraževanju želijo, da bi novo šolsko leto izpeljali čim manj stresno. Pričakujejo pravočasne informacije, zaupanje in podporo, so poudarili na novinarski konferenci Sviza. Opozorili pa so tudi na vse večje pomanjkanje učiteljskega kadra, manjka nam vsaj 1000 učiteljev, hkrati pa ima Slovenij...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Branimir Štrukelj

korona virus

OECD Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Robert Golob

Janez Janša

Primož Roglič

Tanja Fajon