Po dveh letih, ki ju je zaznamovala epidemija covida-19 in tudi zapiranje šol, si zaposleni v vzgoji in izobraževanju želijo, da bi novo šolsko leto izpeljali čim manj stresno. Pričakujejo pravočasne informacije, zaupanje in podporo, so poudarili na novinarski konferenci Sviza in obenem opozorili tudi na vse večje pomanjkanje učiteljskega kadra. Kako privabiti mlade v učiteljski poklic? Kot je dej ...