Kako bi vlada obvladovala krizo s plinom in elektriko in zakaj so nekatere ponujene rešitve prazna črka na papirju, druge pa celo sporne Finance Spodbujali bi sončne elektrarne, a distribucijski sistem šepa, uvajajo obvezne količine za skladiščenje plina, a količina ostaja skrivnost, pravila o rahljanju okoljevarstvenih pravil niso jasna in dajejo veliko prostora za zlorabe ...

