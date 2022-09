Poslanci DZ so z 80 glasovi za in nič proti izglasovali zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Na mizi je bilo 40 milijonov, ki jih bo vlada razdelila med velika podjetja, te pa bodo državno pomoč morale porabiti do marca prihodnjega leta. Obeta se še veliko več, naslednje leto bi se morda lahko razdelilo celo do milijarde evrov, je napove ...