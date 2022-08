V DZ brez glasu proti sprejeli zakona za boj proti draginji SiOL.net DZ je danes z 59 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon, po katerem bodo socialno najranljivejša gospodinjstva prejela enkratni energetski dodatek. Ob kritikah, da ne bodo zajeti vsi pod pragom tveganja revščine, vlada zagotavlja, da bo spremljala razmere in morebiti zagotovila dodatno pomoč. Z 80 glasovi za in nobenim proti je DZ sprejel tudi zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Pomoč bodo lahko dobili vsi gospodarski subjekti, tudi tisti v sektorju kmetijstva in ribištva.

