Gospodarsko ministrstvo prošenj podjetij za neposredno pomoč doslej ni prejelo; danes na mizi zakon o oskrbi s plini Energetika.NET Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za zdaj še niso dobili prošenj podjetij za neposredno pomoč države, »občasno pa prejemamo različne predloge in pobude«, so za Energetiko.NET sporočili z ministrstva. Po sredini potrditvi zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina bo vlada danes predvidoma nadaljevala z ukrepi za naslavljanje energetske draginje.

