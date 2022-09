V Kopru konec tedna vsi trije slovenski dobitniki medalj EP-ja RTV Slovenija Koper bo v petek in soboto v znamenju tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šlo bo za domačo in svetovno tekmovalno premiero Kopra kot novega prizorišča in nove zunanje plezalne stene. Prenosi bodo na TV SLO 2 in MMC-ju.

