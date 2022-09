Znani so vsi finalisti današnjega sklepnega dejanja premierne tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru. Od 11 Slovencev, ki so se merili v včerajšnjem polfinalu, se bo danes za zmago borila slovenska trojica, ki je navdušila že na evropskem prvenstvu v Münchnu - Janja Garnbret, Mia Krampl in Luka Potočar.



Več na Ekipa24.si