Janja Garnbret edina do vrha polfinala Primorske novice Na novi steni velikanki v Kopru so po kvalifikacijah izpeljali tudi polfinale premierne tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru. Od 11 Slovencev v polfinalu se bo v soboto za zmago merila trojica, ki je navdušila že na evropskem prvenstvu v Münchnu - Janja Garnbret, edina z vrhom smeri, Mia Krampl in Luka Potočar.

