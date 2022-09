Že predjed je bila obetavna, kaj šele bo, ko pride čas za glavno jed #foto SiOL.net Če je to, kar so navijači doživeli v polfinalu tekme za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Kopru, samo predjed, se jim za glavno jed, nocojšnji finale (20.00), obeta prava poslastica. Janja Garnbret je v polfinalu edina splezala do vrha smeri in se v boj za 37. zmago v svetovnem pokalu podaja s prvega mesta. Finalno vstopnico sta si prislužila še Mia Krampl s 6. mestom in Luka Potočar, ki je bil v polfinalu tretji.

