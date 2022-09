FOTO: Navijaško vzdušje na polfinalnem večeru pod koprsko steno velikanko Primorske novice Čakajoč na nocojšnji finale najboljše plezalske osmerice v vsaki od konkurenc, ki ga bodo ob 20. uri prenašali na TV Slovenija 2, vabimo k ogledu fotogalerije s sinočnjega polfinalnega večera, na katerem so se izmed enajstih slovenskih tekmovalcev v finale uvrstili Mia Krampl, Luka Potočar in Janja Garnbret, ki je edina splezala do vrha smeri. Ste bili tam? Poiščite se!

