Hrvati: Uničil nas je, videti smo bili kot palčki SiOL.net Hrvaški košarkarji so doživeli boleč udarec. V osmini finala EuroBasketa so ostali kratkih rok proti Finski (86:94), za katero je Lauri Markkanen dosegel kar 43 točk. ''Najbrž ne bom več selektor,'' je po izpadu povedal Damir Mulaomerović, ki med tekmo ni skrival nezadovoljstva s številnimi sodniškimi odločitvami. Junak dvoboja Markkanen je po imenitnem nastopu in zgodovinskem dosežku Finske spregovoril tudi o Luki Dončiću in drugih zvezdnikih EP.

Sorodno Oglasi