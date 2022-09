Na Fazaneriji se je dogajalo na polno, Maribor že šesti SiOL.net Prvak Maribor je v 9. krogu v gosteh premagal Bravo (1:0) in se povzpel na šesto mesto, v zadnjem dejanju uvodne četrtine sezone pa je Mura v razburljivem in zelo dinamičnem srečanju ugnala Koper (2:1). Vodilna Olimpija je v Celju vodila že z 2:0, na koncu pa klonila s 3:4 in doživela prvi poraz v tej sezoni. Gorica je v gosteh premagala Tabor, Domžalčani pa so v sosedskem obračunu odpravili Radomlje.

Sorodno





































































Oglasi