Toliko boste jutri odšteli za poln rezervoar goriva Maribor24.si Cene pogonskih goriv se od 21. junija znova določajo vsak drugi torek. V zadnjih mesecih so se zato cene velikokrat spremenile. Cene so se višale Ceno so višale – oziroma večje pocenitve preprečevale – okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, prispevek za energetsko učinkovitost. s 17. avgustom pa se je zvišala tudi marža trgovcev (z 0,0591 evra na liter dizla na 0 ...

