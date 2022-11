ZN: Ukrajinski in ruski vojaki so bili žrtve mučenja in zlorab RTV Slovenija Urad ZN-a za človeko pravice je sporočil, da so bili tako ukrajinski kot ruski vojni ujetniki podvrženi zlorabam in mučenju, pri tem pa so dodali, da je bila slaba obravnava vojnih ujetnikov bolj "sistematična" na ruski strani.

Sorodno