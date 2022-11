Kaj storiti z mariborskim prometom? Katere ceste odpreti in katere zapreti? RTV Slovenija Za županjo oziroma župana Mestne občine Maribor se tako kot pred štirimi leti poteguje največ kandidatov v Sloveniji – 15 –, dve kandidatki in 13 kandidatov. Skoraj vsi pa so že znani obrazi lokalne politike.