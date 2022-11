V torek je RTV Slovenija izpeljala volilno soočenje kandidatk in kandidatov za župana Mestne občine Maribor. V soočenju, ki sta ga vodila Jasmina Gregorec Kozole in Zoran Medved, so kandidatki in kandidati predstavili svoja stališča do prometa, športne infrastrukture, javnega holdinga, prostorskega načrta in participativnega proračuna. Med tem, ko se je večina kandidatov ukvarjala predvsem s prete ...