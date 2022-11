Kandidati za mariborskega župana na soočenju na TVS kritični do holdinga in do kaotičnega prometa v Mariboru Politikis Vseh 15 kandidatov za župana Mestne občine Maribor je sinoči na Televiziji Slovenija soočilo poglede na različna področja. Z izjemo aktualnega župana so bili vsi kritični do trenutnega stanja športne infrastrukture v mestu in delovanja javnega holdinga, pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta pa bi bolj upoštevali pomisleke javnosti. Po ocenah nekdanjega župana Franca Kanglerja (NLS) […]

