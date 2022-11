“Zapuščina odhajajočega mariborskega župana Saša Arsenoviča je slaba. Počasnost dinamike razvoja posameznih delov mesta je premosorazmerna s hitrostjo urejanja okolice okoli županovega hotela na Glavnem trgu. Vse mestne četrti in krajevne skupnosti so v primerjavi z izjemo centra mesta v velikem razvojnem zaostanku. Še več: v aktualnem mandatu so se določene krajevne skupnosti želele celo odcepiti ...