Pozor, po Sečovljah in Mariboru, zdaj otroka v avto s čokoladico vabili še v Slovenj Gradcu Svet 24 Policija je sporočila, da so v ponedeljek dobili obvestilo, da sta pred II. Osnovno šolo v Slovenj Gradcu moška iz modrega kombija nagovorila učenca in mu ponudila čokolado.





