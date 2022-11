V Mariboru moški srednjih let ob črnem kombiju učenki ponujal bonbone 24ur.com V sredo popoldne so bili policisti obveščeni o tem, da naj bi moški srednjih let, ob črnem kombiju, v bližini OŠ Bojana Ilicha v Mariboru nagovoril učenko in ji ponudil bonbone. Učenka se ni odzvala in je o dogodku obvestila družinske člane.

Sorodno



















Omenjeni Maribor

Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Goran Dragić