'Otroci naj ne stopajo do avtov in ne sedajo z neznancem v vozila' 24ur.com V Slovenj Gradcu naj bi starejša moška iz modrega kombija nagovarjala otroka in mu ponudila čokolado. V Kamnici pri Mariboru naj bi neznanec iz črnega kombija prav tako nagovarjal otroka. Podobno prijavo so konec oktobra prejeli tudi koprski policisti. Letno sicer policija prejme nekaj deset takšnih obvestil ogovarjanj, vabljenj otrok, na srečo pa v zvezi s tem še niso obravnavali ugrabitve oz. k...

Sorodno













Omenjeni Maribor

Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon

Janez Janša

Borut Pahor